Новини Харкова – головне за 3 січня: як минула ніч

Події 08:21   03.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 3 січня: як минула ніч

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:21

Найважче було на півночі області – Генштаб про добу на фронті

Про вісім боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, Стариці, Приліпки та Ізбицького. А на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі. Українські захисники відбивали штурми біля Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб. Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли“, – зазначили в Генштабі.

07:42

Удар двома «Іскандерами» в Харкові: під завалами знайшли тіло жінки

Вночі під завалами будинку знайшли тіло ще однієї жертви обстрілу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ймовірно, це може бути мати загиблого трирічного хлопчика.

“Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби“, – додав начальник ХОВА.

07:20

Про загрозу ракетних ударів повідомляли вночі українські захисники, лунала тривога

Тривога в Харкові лунала цієї ночі лише один раз. Її оголосили о 03:09. За даними Повітряних сил ЗСУ, для низки регіонів виникла ракетна загроза. Зокрема її оголосили для Київської, Чернігівської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

У Харкові тривога звучала досить нетривало – вже о 03:25 дали відбій. До ранку нових загроз для міста та області не було. Станом на 7:20 на Харківщині “тихо”.

Читайте також: Сьогодні 3 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
