У Харкові під завалами будинку можуть бути пʼятеро людей (фото/відео)

Усю ніч рятувальники працювали на місці удару двох “Іскандерів” у Харкові, пишуть у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Доповнено о 12:29. Начальник ХОВА Олег Синєгубов з місця трагедії повідомив, що розбір завалів ускладнюють погодні умови – заметіль. За попередніми оцінками, роботи можуть тривати ще дві доби. На місці – понад 300 спеціалістів і 80 одиниць спецтехніки.

“За нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати п’ять людей. Це ті, кого ми не можемо відшукати по номерах мобільних телефонів. Це цивільні. Там дітей, за нашою інформацією, немає. Однак це дуже така попередня інформація. Наразі працюють так само кінологічні наші служби з собаками, для того, щоб і, можливо, віднайти рештки людей, які могли бути в епіцентрі вибуху, і так само, можливо, ще хтось може бути живим під завалами. Однак шансів дуже мало”, – констатував Синєгубов.

Тіла жертв російської атаки деблокували з-під завалів.

Загиблі – 22-річна дівчина та трирічний хлопчик.

“Рятувальники ДСНС разом з усіма екстреними та комунальними службами працюють на місці влучання: розбирають завали та допомагають постраждалим”, – додали рятувальники.

Тим часом у пресслужбі ХОВА повідомили, що у лікарні залишаються семеро постраждалих. 52-річна жінка перебуває у реанімації після проведеної операції. Пошуково-рятувальна операція триває – під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Станом на 18:40 був 31 потерпілий, 12 людей врятували, трирічна дитина загинула під завалами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Упродовж дня людей діставали з-під завалів. Через «прильоти» в центрі міста пошкоджені теплові та електричні мережі та мережу, що живить електротранспорт. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами».