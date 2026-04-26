На пр. Аерокосмічному квітнуть сакури, у Центральному парку – магнолії (фото)
У Харкові продовжують цвісти сакури, магнолії та мигдаль, створюючи мальовничі локації для весняних фотосесій.
На Аерокосмічному проспекті вкрилися рожевими квітами сакури, які навесні 2022 висадив за власною ініціативою місцевий житель. Тоді чоловік розповів, що саджанці йому передали безплатно, і він мріє створити алею сакур у Харкові. Він звернувся до мера Ігоря Терехова, і той підтримав ініціативу.
У Центральному парку зараз спостерігають пік цвітіння магнолій та мигдалю.
“Кожна квітка доводить — попри всі негаразди життя перемагає! І все в нас, друзі, буде добре”, – впевнені у пресслужбі парку.
Якщо вам цікава новина: «На пр. Аерокосмічному квітнуть сакури, у Центральному парку – магнолії (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 13:50;