На пр. Аерокосмічному квітнуть сакури, у Центральному парку – магнолії (фото)

Суспільство 13:50   26.04.2026
Олена Нагорна
У Харкові продовжують цвісти сакури, магнолії та мигдаль, створюючи мальовничі локації для весняних фотосесій.

На Аерокосмічному проспекті вкрилися рожевими квітами сакури, які навесні 2022 висадив за власною ініціативою місцевий житель. Тоді чоловік розповів, що саджанці йому передали безплатно, і він мріє створити алею сакур у Харкові. Він звернувся до мера Ігоря Терехова, і той підтримав ініціативу.

У Центральному парку зараз спостерігають пік цвітіння магнолій та мигдалю.

“Кожна квітка доводить — попри всі негаразди життя перемагає! І все в нас, друзі, буде добре”, – впевнені у пресслужбі парку.

Читайте також: Сакури, магнолії та тюльпани: що квітне в ботсаду Харкова просто зараз (відео)

Усе згоріло, а банк вимагає борг: історія господарства на Харківщині (відео)
Усе згоріло, а банк вимагає борг: історія господарства на Харківщині (відео)
26.04.2026, 15:00
На пр. Аерокосмічному квітнуть сакури, у Центральному парку – магнолії (фото)
На пр. Аерокосмічному квітнуть сакури, у Центральному парку – магнолії (фото)
26.04.2026, 13:50
Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
26.04.2026, 08:38
Вибух у Старовірівці на Харківщині — чоловік намагався зібрати інструмент
Вибух у Старовірівці на Харківщині — чоловік намагався зібрати інструмент
26.04.2026, 12:45
Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження
Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження
26.04.2026, 10:52
Автівку в Руській Лозовій під Харковом атакував FPV на оптоволокні (фото)
Автівку в Руській Лозовій під Харковом атакував FPV на оптоволокні (фото)
26.04.2026, 11:54

Новини за темою:

22.04.2026
У Харкові з’явилася нова локація з магноліями (фото)
16.04.2026
Сакури, магнолії та тюльпани: що квітне в ботсаду Харкова просто зараз (відео)
02.04.2025
Сезон цвітіння в Центральному парку Харкова: чим можна помилуватися (фото)


Якщо вам цікава новина: «На пр. Аерокосмічному квітнуть сакури, у Центральному парку – магнолії (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харькове продолжают цвести сакуры, магнолии и миндаль, создавая живописные локации для весенних фотосессий.".