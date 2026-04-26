Вибух у Старовірівці на Харківщині — чоловік намагався зібрати інструмент

25 квітня у селі Старовірівка Берестинського району 45-річний чоловік намагався виготовити саморобний інструмент і отримав тілесні ушкодження.

Чоловік постраждав у власному дворі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як з’ясували правоохоронці, він намагався виготовити саморобний інструмент, використовуючи детонатор артилерійського боєприпасу часів Другої світової війни, який чоловік раніше знайшов у лісосмузі неподалік місця проживання.

Потерпілого ушпиталили. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою “нещасний випадок”.

