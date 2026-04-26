Доба на Харківщині: у Богодухові атакували підприємство, у Балаклії — ліцей
Протягом минулої доби російських ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей, зокрема 56-річний чоловік у Богодухові, 75-річна жінка у Ківшарівці, а також чоловік і жінка в Руській Лозовій.
Військові РФ застосували два КАБи, 14 БпЛА типу “Герань-2”, 10 БпЛА типу “Молния”, три FPV-дрони та ще 25 безпілотників, тип яких встановлюють, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство, два приватні будинки, гараж, електромережі в Богодухові, два автомобілі в Золочеві та Дегтярях, а також складське приміщення фермерського господарства в селі Заброди.
У Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки у Великому Бурлуку, Ківшарівці та Приколотному.
У Харківському районі постраждали два приватні будинки в Рогані, два в Ярошівці, один у Курортному, а також автомобіль у Руській Лозовій.
В Ізюмському районі, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, безпілотники атакували ліцей у місті Балаклія – пошкоджено скління, горів дах. Також пошкоджено фасад та скління господарської споруди біля школи та тильна сторона краєзнавчого музею, пошкоджено лінії електропередачі.
У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у Чугуєві та електромережі в Коробочкиному.
Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 09:28;