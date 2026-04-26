Доба на Харківщині: у Богодухові атакували підприємство, у Балаклії — ліцей

Події 09:28   26.04.2026
Олена Нагорна
Протягом минулої доби російських ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей, зокрема 56-річний чоловік у Богодухові, 75-річна жінка у Ківшарівці, а також чоловік і жінка в Руській Лозовій. 

Військові РФ застосували два КАБи, 14 БпЛА типу “Герань-2”, 10 БпЛА типу “Молния”, три FPV-дрони та ще 25 безпілотників, тип яких встановлюють, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство, два приватні будинки, гараж, електромережі в Богодухові, два автомобілі в Золочеві та Дегтярях, а також складське приміщення фермерського господарства в селі Заброди.

У Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки у Великому Бурлуку, Ківшарівці та Приколотному.

У Харківському районі постраждали два приватні будинки в Рогані, два в Ярошівці, один у Курортному, а також автомобіль у Руській Лозовій.

В Ізюмському районі, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, безпілотники атакували ліцей у місті Балаклія – пошкоджено скління, горів дах. Також пошкоджено фасад та скління господарської споруди біля школи та тильна сторона краєзнавчого музею, пошкоджено лінії електропередачі.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у Чугуєві та електромережі в Коробочкиному.

Читайте також: За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ

Доба на Харківщині: у Богодухові атакували підприємство, у Балаклії — ліцей
Доба на Харківщині: у Богодухові атакували підприємство, у Балаклії — ліцей
26.04.2026, 09:28
Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
26.04.2026, 08:38
Новини Харкова — головне за 26 квітня: як минула ніч, просування РФ
Новини Харкова — головне за 26 квітня: як минула ніч, просування РФ
26.04.2026, 09:38
Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState
Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState
26.04.2026, 07:35
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
22.04.2026, 14:41
За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ
За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ
26.04.2026, 08:08

Новини за темою:

26.04.2026
Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
26.04.2026
За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ
26.04.2026
Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState
26.04.2026
Новини Харкова — головне за 26 квітня: як минула ніч, просування РФ
25.04.2026
По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня


