За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Шістнадцять разів атакували протягом минулої доби на Харківщині російські військові, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка, Синельникове, Землянки та Зибине.
На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Новоосинове, Куп’янськ та Кучерівка.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 960 осіб. Також супротивник втратив п’ять бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 крилатих ракет, 2229 безпілотних літальних апаратів, 160 одиниць автомобільної техніки.
Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 08:08;