За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ

Шістнадцять разів атакували протягом минулої доби на Харківщині російські військові, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка, Синельникове, Землянки та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Новоосинове, Куп’янськ та Кучерівка.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 960 осіб. Також супротивник втратив п’ять бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 крилатих ракет, 2229 безпілотних літальних апаратів, 160 одиниць автомобільної техніки.