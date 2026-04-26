За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ

Фронт 08:08   26.04.2026
Олена Нагорна
Шістнадцять разів атакували протягом минулої доби на Харківщині російські військові, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка, Синельникове, Землянки та Зибине.

На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка, Радьківка, Новоосинове, Куп’янськ та Кучерівка.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 960 осіб. Також супротивник втратив п’ять бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 крилатих ракет, 2229 безпілотних літальних апаратів, 160 одиниць автомобільної техніки.

Читайте також: Війська РФ просунулися у напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState

Левеня Льову посадили на весняну дієту: який вигляд має маленький хижак
26.04.2026, 08:38
Новини Харкова — головне за 26 квітня: як минула ніч, просування РФ
26.04.2026, 08:12
Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська на Харківщині — DeepState
26.04.2026, 07:35
Сьогодні 26 квітня 2026: який день в історії
26.04.2026, 06:00
По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня
25.04.2026, 22:00

Новини за темою:

25.04.2026
Де атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
25.04.2026
Окупанти атакували на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
24.04.2026
“Втрачають свідомість від голоду”. Як зараз почуваються бійці на Куп’янщині 📹
21.04.2026
Двічі атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
19.04.2026
Де точилися бої від початку доби на Харківщині – Генштаб ЗСУ


