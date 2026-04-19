Де точилися бої від початку доби на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: 43 ОАБр
На півночі Харківщини росіяни атакували активніше, ніж на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ та у напрямку Бочкового.
На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися поліпшити своє становище біля населених пунктів Ківшарівка та Радьківка. Один бій триває дотепер.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, російські війська намагалися просунутися у північній частині Харківської області та прорватися на Куп’янському напрямку, але їх відтіснили ЗСУ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої від початку доби на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 18:04;