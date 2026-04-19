Де точилися бої від початку доби на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На півночі Харківщини росіяни атакували активніше, ніж на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ та у напрямку Бочкового.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися поліпшити своє становище біля населених пунктів Ківшарівка та Радьківка. Один бій триває дотепер.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, російські війська намагалися просунутися у північній частині Харківської області та прорватися на Куп’янському напрямку, але їх відтіснили ЗСУ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).