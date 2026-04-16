Live

Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:43   16.04.2026
З початку доби ворог штурмував на Харківщині тричі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Подоли.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 41 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Кремль, схоже, наразі має щонайменше три сценарії щодо війни в Україні, пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він детально описав кожен із них.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 16:43;

