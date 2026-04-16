Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби ворог штурмував на Харківщині тричі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця.

На Куп’янському напрямку росіяни один раз намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Подоли.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 41 атаку, зазначили у Генштабі.

