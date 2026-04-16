Live

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   16.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток враг штурмовал в Харьковской области трижды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Симоновка и Старица.

На Купянском направлении россияне один раз пытались улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 41 атаку, отметили в Генштабе.

Напомним, Кремль, похоже, сейчас имеет по меньшей мере три сценария по войне в Украине, пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подробно описал каждый из них.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

