Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток враг штурмовал в Харьковской области трижды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Симоновка и Старица.
На Купянском направлении россияне один раз пытались улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 41 атаку, отметили в Генштабе.
Напомним, Кремль, похоже, сейчас имеет по меньшей мере три сценария по войне в Украине, пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подробно описал каждый из них.
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 16:43;