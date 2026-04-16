Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток враг штурмовал в Харьковской области трижды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Симоновка и Старица.

На Купянском направлении россияне один раз пытались улучшить свое положение в районе населенного пункта Подолы.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 41 атаку, отметили в Генштабе.

