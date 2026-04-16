Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА

Происшествия 06:48   16.04.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Взрывы гремели ночью и утром в Харькове

16 апреля город был под атакой российских беспилотников, также объявляли ракетную опасность. Первые взрывы прогремели после полуночи.

«Харьков атакован вражескими дронами – на данную минуту два вражеских БпЛА ударили по городу. Один — в Слободском районе, информация по другому уточняется. Над городом еще есть вражеские дроны – будьте осторожны!» — предупредил мэр Игорь Терехов.

Следом случился «прилет» в Немышлянском районе. Дрон упал на дорогу, повредив несколько частных домов и перебив газопровод.

«На данный момент известно о двух пострадавших», — отметил Терехов.

По данным ГСЧС, также в результете вражеского удара горел автомобиль Индустриальном районе.

Взрывы в городе слышали около 02:38. В этот момент была объявлена ракетная опасность — из-за баллистики из Брянска.

Об ударах ракет непосредственно по Харькову руководство города и области не информировало.

Уже утром, около 06:23 российский дрон ударил по Салтовскому району. Городской голова проинформировал: горит частный дом, есть пострадавшие.

Читайте также: Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля

  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 06:48;

