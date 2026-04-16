Новини Харкова – головне за 16 квітня: місто атакували БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:48

Вибухи лунали вночі та вранці в Харкові

16 квітня місто було під атакою російських безпілотників, також оголошували ракетну небезпеку. Перші вибухи пролунали після опівночі.

“Харків атакований ворожими дронами – на дану хвилину два ворожі БпЛА ударили по місту. Один – у Слобідському районі, інформація щодо другого уточнюється. Над містом ще є ворожі дрони – будьте обережні!” – попередив мер Ігор Терехов.

Слідом стався “приліт” у Немишлянському районі. Дрон упав на дорогу, пошкодивши кілька приватних будинків та перебивши газопровід.

“Наразі відомо про двох постраждалих”, – зазначив Терехов.

За даними ДСНС, також у результаті ворожого удару горів автомобіль в Індустріальному районі.

Вибухи в місті чули близько 02:38. У цей момент була оголошена ракетна небезпека – через балістику з Брянська.

Про удари ракет безпосередньо по Харкову керівництво міста та області не інформувало.

Уже вранці, близько 06:23, російський дрон ударив по Салтівському району. Міський голова поінформував: горить приватний будинок, є постраждалі.