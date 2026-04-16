Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие

Около 06:23 в Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки.

Дополнено в 06:38. Терехов проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.

06:34. «Попадание вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. Последствия уточняются», — написал Терехов.

Перед этим мониторинговые каналы информировали, что российский «Шахед» летит в сторону парка Победы на Сатовке.

Ночь в городе также была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома.

Взрывы в городе слышали около 02:38. В этот момент была объявлена ракетная опасность. Об ударах ракет непосредственно по Харькову не сообщали.