Live

Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие

Происшествия 06:38   16.04.2026
Оксана Горун
Около 06:23 в Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки.

Дополнено в 06:38. Терехов проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.

06:34. «Попадание вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. Последствия уточняются», — написал Терехов.

Перед этим мониторинговые каналы информировали, что российский «Шахед» летит в сторону парка Победы на Сатовке.

Ночь в городе также была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома.

Взрывы в городе слышали около 02:38. В этот момент была объявлена ракетная опасность. Об ударах ракет непосредственно по Харькову не сообщали.

Читайте также: «Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле

Популярно
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
Новости по теме:

14.04.2026
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
06.04.2026
Эпический взрыв на Белгородщине: что уничтожили пограничники (видео)
06.04.2026
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
05.04.2026
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
04.04.2026
Взрыв в Харькове: «прилет» вблизи жилых домов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 06:38;

