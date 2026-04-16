Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
Около 06:23 в Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки.
Дополнено в 06:38. Терехов проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.
06:34. «Попадание вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. Последствия уточняются», — написал Терехов.
Перед этим мониторинговые каналы информировали, что российский «Шахед» летит в сторону парка Победы на Сатовке.
Ночь в городе также была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома.
Взрывы в городе слышали около 02:38. В этот момент была объявлена ракетная опасность. Об ударах ракет непосредственно по Харькову не сообщали.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, прилет, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 06:38;