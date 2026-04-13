Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток враг атаковал в Харьковской области четыре раза, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанск. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Новоосиново. Сейчас продолжается один бой.

В общей сложности по всей линии фронта зафиксировали 53 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, давление штурмовых действий ВС РФ во время объявленного Путиным «пасхального перемирия» вообще не упало, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он считает, что «это было исключительно политическое заявление». В ВСУ также рассказали, что это время оккупанты использовали для ротации своих сил.