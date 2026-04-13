Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:42   13.04.2026
Виктория Яковенко
Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток враг атаковал в Харьковской области четыре раза, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанск. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Новоосиново. Сейчас продолжается один бой.

В общей сложности по всей линии фронта зафиксировали 53 атаки, отметили в Генштабе.

Напомним, давление штурмовых действий ВС РФ во время объявленного Путиным «пасхального перемирия» вообще не упало, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он считает, что «это было исключительно политическое заявление». В ВСУ также рассказали, что это время оккупанты использовали для ротации своих сил.

Автор: Виктория Яковенко
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 16:45
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
13.04.2026, 16:08
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
13.04.2026, 14:41
«Для нее не существует границ»: харьковчанка установила рекорд Украины (видео)
«Для нее не существует границ»: харьковчанка установила рекорд Украины (видео)
13.04.2026, 15:24
Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
13.04.2026, 16:42

  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 16:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток враг атаковал в Харьковской области четыре раза, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".