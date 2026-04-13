Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
С начала суток враг атаковал в Харьковской области четыре раза, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Зыбино и Волчанск. Один бой продолжается.
На Купянском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Новоосиново. Сейчас продолжается один бой.
В общей сложности по всей линии фронта зафиксировали 53 атаки, отметили в Генштабе.
Напомним, давление штурмовых действий ВС РФ во время объявленного Путиным «пасхального перемирия» вообще не упало, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. Он считает, что «это было исключительно политическое заявление». В ВСУ также рассказали, что это время оккупанты использовали для ротации своих сил.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 16:42;