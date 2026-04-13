Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби ворог атакував на Харківщині чотири рази, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався поліпшити своє становище у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове. Наразі триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 53 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, тиск штурмових дій ЗС РФ під час оголошеного Путіним «великоднього перемир’я» взагалі не впав, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. Він вважає, що «це була виключно політична заява». У ЗСУ також розповіли, що цей час окупанти використали для ротації своїх сил.