Live

Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:42   13.04.2026
Вікторія Яковенко
Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби ворог атакував на Харківщині чотири рази, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався поліпшити своє становище у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове. Наразі триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 53 атаки, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, тиск штурмових дій ЗС РФ під час оголошеного Путіним «великоднього перемир’я» взагалі не впав, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. Він вважає, що «це була виключно політична заява». У ЗСУ також розповіли, що цей час окупанти використали для ротації своїх сил.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 16:42;

