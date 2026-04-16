Десятки погибших, раненые и разрушения: Украина пережила массированный обстрел

Ночью 16 апреля Украина оказалась под очередным массированным обстрелом россиян. Больше всего досталось Одессе, Днепру, Харькову, а также столице.

Взрывы периодически раздавались в разных районах Киева в течение всей ночи – фиксировали «прилеты», также была слышна работа ПВО. Уже утром мэр Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 07:15 известно о четырех погибших, среди них – 12 летний мальчик. Пострадали 45 человек, половину из них – госпитализировали.

Несколько волн ракетно-дроновых ударов пережила этой ночью и Одесса. Там погибли восемь человек, еще 16 – пострадали.

«В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.В частности, в минимум трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекления, получили повреждения общежитие и близлежащие здания. В результате обстрелов на отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары», – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Били оккупанты и по Днепровщине. В областном центре погибли двое, 30 человек ранены. Значительные последствия ударов зафиксировали также в области.

Напомним, ночь в Харькове была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал беспилотником Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже городской голова проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.