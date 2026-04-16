Последствия ночных ударов по Харькову показали спасатели (фото)

Происшествия 07:10   16.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что ночью 16 апреля россияне били БпЛА по Немышлянскому и Слободскому районам. Также пожарные показали результаты агрессии РФ. 

В Индустриальном районе в результате «прилета» загорелось авто. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обстрел Харькова 16 апреля

«В Немышлянском районе попадание в проезжую часть повлекло повреждение остекления окон 5-ти частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились два человека», – уточнили спасатели.

Обстрел Харькова 16 апреля

На местах «прилетов» работали спасатели, медики и правоохранители.

Обстрел Харькова 16 апреля

Напомним, ночь в городе была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал БпЛА Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.

