Последствия ночных ударов по Харькову показали спасатели (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что ночью 16 апреля россияне били БпЛА по Немышлянскому и Слободскому районам. Также пожарные показали результаты агрессии РФ.

В Индустриальном районе в результате «прилета» загорелось авто. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«В Немышлянском районе попадание в проезжую часть повлекло повреждение остекления окон 5-ти частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились два человека», – уточнили спасатели.

На местах «прилетов» работали спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, ночь в городе была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал БпЛА Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже мэр Игорь Терехов проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.