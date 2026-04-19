Де на Харківщині точилися бої минулої доби – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку російське військо тричі намагалося прорвати оборону українських підрозділів біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських захисників у напрямку Новоплатонівки та у районі Петропавлівки, Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни сім разів атакували біля населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки, Новосергіївка.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 08:20;