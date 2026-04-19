Де на Харківщині точилися бої минулої доби – Генштаб ЗСУ

На півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку російське військо тричі намагалося прорвати оборону українських підрозділів біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських захисників у напрямку Новоплатонівки та у районі Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни сім разів атакували біля населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки, Новосергіївка.