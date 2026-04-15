На півночі Харківщини досі триває бій – Генштаб ЗСУ
Фото: 34 ОБрМП
По два російські штурми відбили українські воїни на півночі Харківської області та на Куп’янщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно–Слобожанському напрямку російські війська двічі штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Стариця та Вовчанськ, один бій досі триває.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві російські атаки у бік Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.
Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 17:32;