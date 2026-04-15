На севере Харьковщины продолжается бой — Генштаб ВСУ

По два российских штурма отразили украинские воины на севере Харьковской области и на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска дважды штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Старица и Волчанск, один бой продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники отразили две российские атаки в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергеевка, Лиман.