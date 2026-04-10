Десять боев уже было с начала суток на Харьковщине — подробности от Генштаба
Десять российских атак зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодезное, Старица и Прилипка.
На Купянском направлении россияне дважды пытались улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоплатоновка.
Напомним, утром 10 апреля Генштаб ВСУ информировал о 15 боестолкновениях на Харьковщине за минувшие сутки. На севере региона зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилипки и Старицы. Тем временем на Купянском направлении россияне атаковали девять раз около Песчаного, Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Купянска.
Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 17:16;