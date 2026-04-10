Live

Десять боїв вже відбулося з початку доби на Харківщині: подробиці від Генштабу

Фронт 17:16   10.04.2026
Олена Нагорна
Десять російських атак зафіксував з початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку супротивник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця та Приліпка.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоплатонівка.

Нагадаємо, вранці 10 квітня Генштаб ЗСУ інформував про 15 боєзіткнень на Харківщині за минулу добу. На півночі регіону зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки та Стариці. Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Куп’янська.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Десять боїв вже відбулося з початку доби на Харківщині: подробиці від Генштабу», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
