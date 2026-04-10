Десять боїв вже відбулося з початку доби на Харківщині: подробиці від Генштабу
Десять російських атак зафіксував з початку доби та станом на 16:00 у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно–Слобожанському напрямку супротивник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця та Приліпка.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоплатонівка.
Нагадаємо, вранці 10 квітня Генштаб ЗСУ інформував про 15 боєзіткнень на Харківщині за минулу добу. На півночі регіону зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки та Стариці. Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Куп’янська.
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 17:16;