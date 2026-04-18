Вибухи лунають у Харкові у суботу: РФ знову б’є безпілотниками (доповнено)
Вибухи в місті пролунали близько 15:05.
Доповнено о 15:16. Також, за даними мера, бойовий дрон упав на одному з ринків у Київському районі. Обійшлося без постраждалих.
Мер Ігор Терехов уточнив: окупанти атакували промислову зону в Холодногірському районі району. Відомо про “прильоти” цілої групи бойових дронів.
“Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.
Зазначимо, тривога у Харкові періодично звучить протягом усього дня. Основною причиною були дрони, які фіксували у передмісті. О 14:30 тривога пролунала знову – моніторингові ТГ-канали писали про відразу кілька ударних БпЛА над містом. З півночі вони летіли у бік центру.
Новина доповнюватиметься.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи лунають у Харкові у суботу: РФ знову б’є безпілотниками (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 15:16;