Вибухи лунають у Харкові у суботу: РФ знову б’є безпілотниками (доповнено)

Події 15:16   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в місті пролунали близько 15:05.

Доповнено о 15:16. Також, за даними мера, бойовий дрон упав на одному з ринків у Київському районі. Обійшлося без постраждалих.

Мер Ігор Терехов уточнив: окупанти атакували промислову зону в Холодногірському районі району. Відомо про “прильоти” цілої групи бойових дронів.

“Наслідки уточнюються”, – додав Терехов.

Зазначимо, тривога у Харкові періодично звучить протягом усього дня. Основною причиною були дрони, які фіксували у передмісті. О 14:30 тривога пролунала знову – моніторингові ТГ-канали писали про відразу кілька ударних БпЛА над містом. З півночі вони летіли у бік центру.

Новина доповнюватиметься.

  Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 15:16;

