Машовець: на півночі ЗСУ зачистили село, на Куп’янщині у РФ мимовільна пауза

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець проаналізував ситуацію на фронті у Харківській області та констатував, що на двох напрямках у росіян виникли проблеми.

За даними аналітика, ЗСУ, швидше за все, вдалося зупинити просування російських солдатів групи «Бєлгород/Харків» у районі Вовчанська у напрямку Старого Салтова та Білого Колодязя.

“У районі Приліпки, ймовірно, українським підрозділам, що діють уздовж Сіверського Донця, вдалося відтіснити супротивника від дороги на Синельникове до лісового масиву. У районі Вільчі, ЗСУ, ймовірно, «зачистили» центральну та південну частину села. Окремі російські піхотні групи поки що утримуються в районі вулиць Кільцевої та Вовчанської. Проте, зважаючи на все, їм же доведеться відійти звідти в північному напрямку, до залізниці», – написав Машовець.

Тим часом тривають бої у південно-східній частині Вовчанська. З огляду на це росіяни не можуть розпочати наступ у бік Вовчанська-Білого Колодязя.

“По суті, російському командуванню на Вовчанському напрямку поки не вдалося вирішити навіть проміжне завдання – повністю і впевнено взяти під контроль район Синельникове – Цегельне – Вільчу – Лиман. Без чого наступати на Білий Колодязь – дуже загрозливо”, – констатував Машовець.

Тим часом на Куп’янському напрямку точаться бої за плацдарм СОУ на сході від Куп’янська.

“Практична реалізація задуму командування групи військ “Захід” та її 1-ї танкової армії, зокрема, який, очевидно, передбачає його “здавлювання” з флангів (з півночі і півдня), протягом двох останніх тижнів, ймовірно, отримала, так би мовити, “мимовільну” паузу. У північній частині плацдарму, де російські війська завзято намагаються пробитися до «Заоскілля» (східна частина Куп’янська) і де їм вдалося, зрештою, зачепитися, тиждень тому кількома піхотними групами за Петропавлівку, далі справа застопорилася. Атаки на Кучерівку виявилися малорезультативними”, – зазначив аналітик.

Не вдається росіянам прорватися і в районах Курилівки, Піщаного та Ківшарівки. “Отверезливими” контратаки СОУ назвав Машовець на цій ділянці фронту.

“В результаті – противник був змушений поки призупинити свої, досить активні до цього дії в бік настільки жаданого генералом Герасимовим Куп’янська – Вузлового”, – додав він.