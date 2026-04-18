Двоє людей постраждали вночі у Балаклії: БпЛА вдарив по будинку

Події 07:41   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив близько 00:40, що вночі 18 квітня росіяни атакували Балаклію.

Він уточнив, що росіяни випустили безпілотник по приватному будинку. Відомо про двох постраждалих – це 42-річний чоловік та 63-річна жінка.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди“, – уточнив начальник ХОВА.

На місці “прильоту” – всі екстрені служби, які ліквідують пожежу та наслідки обстрілу.

Зазначимо, тривоги лунали цієї ночі з 22:06 до 01:03 та з 02:30 до 05:07. Основною загрозою для Харківщини, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, стали безпілотники.

