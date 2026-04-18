Новини Харкова — головне за 18 квітня: “приліт” у Балаклії

08:30

Де точилися бої на Харківщині, повідомили в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували п’ять бойові зіткнення, пишуть у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак окупантів було на Південно-Слобожанському напрямку.

На півночі регіону зафіксували три бої в районі Вовчанська, Нескучного та Бочкового. На Куп’янському напрямку СОУ відбили два штурми росіян біля Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9305 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню”, – передають у ГШ.

07:47

Двоє людей постраждали вночі у Балаклії: БпЛА вдарив по будинку

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив близько 00:40, що вночі 18 квітня росіяни атакували Балаклію.

Він уточнив, що росіяни випустили безпілотник по приватному будинку. Відомо про двох постраждалих – це 42-річний чоловік та 63-річна жінка.

“Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди“, – уточнив начальник ХОВА.

На місці “прильоту” – всі екстрені служби, які ліквідують пожежу та наслідки обстрілу.

Зазначимо, тривоги лунали цієї ночі з 22:06 до 01:03 та з 02:30 до 05:07. Основною загрозою для Харківщини, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, стали безпілотники.