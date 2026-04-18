Новости Харькова — главное за 18 апреля: «прилет» в Балаклее

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:30

Где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали пять боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ. Больше всего атак оккупантов было на Южно-Слобожанском направлении.

На севере региона зафиксировали три боя в районе Волчанска, Нескучного и Бочкового. На Купянском направлении СОУ отбили два штурма россиян около Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 63 авиационных удара, сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9305 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

07:47

Двое людей пострадали ночью в Балаклее: БпЛА ударил по дому

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил около 00:40, что ночью 18 апреля россияне атаковали Балаклею.

Он уточнил, что россияне выпустили беспилотник по частному дому. Известно о двух пострадавших – это 42-летний мужчина и 63-летняя женщина.

«В результате обстрела вспыхнул пожар. Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки», – уточнил начальник ХОВА.

На месте «прилета» – все экстренные службы, которые ликвидируют пожар и последствия обстрела.

Отметим, тревоги звучали этой ночью с 22:06 до 01:03 и с 02:30 до 05:07. Основной угрозой для Харьковщины, по информации Воздушных сил ВСУ, стали беспилотники.