Семь пострадавших, есть разрушения, бушевали пожары – как прошли сутки

Происшествия 09:05   18.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В результате обстрелов Харькова, а также 25 населенных пунктов области пострадали семь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадал 59-летний мужчина; в г. Мерефа пострадали 48-летний мужчина и 49-летняя женщина; в пос. Казачья Лопань Дергачевской общины пострадала 58-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали 63-летняя женщина и 42-летний мужчина; в с. Сеньковка Купянской громады получила травмы 20-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • ракета (тип устанавливается);
  • 18 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • 15 БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 33 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах области.

  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 09:05;

