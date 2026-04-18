Семь пострадавших, есть разрушения, бушевали пожары – как прошли сутки
В результате обстрелов Харькова, а также 25 населенных пунктов области пострадали семь человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадал 59-летний мужчина; в г. Мерефа пострадали 48-летний мужчина и 49-летняя женщина; в пос. Казачья Лопань Дергачевской общины пострадала 58-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали 63-летняя женщина и 42-летний мужчина; в с. Сеньковка Купянской громады получила травмы 20-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- ракета (тип устанавливается);
- 18 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- 15 БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 33 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах области.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 09:05;