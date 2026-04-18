Сім постраждалих, є руйнування, вирували пожежі – як минула доба

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 25 населених пунктів області постраждали сім мешканців, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждав 59-річний чоловік; у м. Мерефа постраждали 48-річний чоловік і 49-річна жінка; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 58-річна жінка; у м. Богодухів постраждали 63-річна жінка і 42-річний чоловік; у с. Сеньківка Куп’янської громади зазнала травм 20-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

18 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

15 БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура у Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах області.