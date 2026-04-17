Взрывы в небе: БпЛА сбивают над Харьковом – итоги 17 апреля 2026 года

МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 апреля.

Мониторинговые каналы только и успевали информировать об угрозе в небе. Меткость ПВО отметил министр обороны Михаил Федоров. Он сообщил об успехе частной противовоздушной обороны в Харьковской области. Группа защитников неба впервые сбила реактивный «шахед», летевший на скорости около 400 км/ч. В настоящее время в Украине 19 предприятий формируют частные группы ПВО. Харьковский регион в этом отношении первопроходец. Несмотря на очевидные успехи защитников, были в Харькове и прилеты. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании в Киевском, Холодногорском и Слободском районах. Пострадал один человек, пожар в частном секторе.

Харьковщина возглавила антирейтинг по количеству нападений на военнослужащих ТЦК. Статистику со ссылкой на данные Нацполиции привели в Киевском областном ТЦК и СП. Согласно этим данным, в Украине с начала полномасштабного вторжения произошло 619 нападений и сотрудников терцентров комплектования. 69 из этих инцидентов произошли в Харьковской области. Киев – второй по агрессивности по отношению к проводникам мобилизации.

Пешехода насмерть сбила водитель «БМВ» в Харькове. ДТП произошло около 20:00 16 апреля на регулируемом перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Василия Стуса. Мужчина 38 лет скончался в карете скорой. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Облэнерго предупредило о неотложных ремонтных работах, которые проведут с 8 утра до 15. Перечень улиц, где не будет электричества, доступен здесь.

Региональный центр гидрометеорологии сообщил: в субботу и воскресенье будет до 14-15 градусов тепла днем. Будет идти дождь, согласно прогнозу, не сильно. В субботу небо будет облачным. В воскресенье обещают прояснение.

Высаживать и обрезать деревья еще не поздно, успокоил садовников Харьковщины директор ботанического сада Александр Алехин. В комментарии «Объективу» он отметил, что растения в контейнерах можно высаживать в любое время. Как и те, что еще не пошли в рост, ведь хранились в холодных подвалах. Главное – чаще поливать и подкармливать. Об обрезке специалист дал совет: обязательно закрывать места срезов садовым варом или другими специальными средствами.

