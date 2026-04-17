Частная ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на Харьковщине – Федоров (видео)
Об успехе частной ПВО в Харьковской области сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Он отметил, что группа частной ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на скорости 400+ км/ч.
«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов – более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы – частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта – быстро масштабировать способности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения», — подчеркнул Федоров.
По его данным, сейчас на 19 предприятиях формируется частная группа ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей ПВО.
В планах – масштабировать проект.
Видео: Михаил Федоров
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 15:27;