Частная ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на Харьковщине – Федоров (видео)

Об успехе частной ПВО в Харьковской области сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что группа частной ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на скорости 400+ км/ч.

«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов – более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы – частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта – быстро масштабировать способности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения», — подчеркнул Федоров.

По его данным, сейчас на 19 предприятиях формируется частная группа ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей ПВО.

В планах – масштабировать проект.

Видео: Михаил Федоров