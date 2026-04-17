Частная ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на Харьковщине – Федоров (видео)

Фронт 15:27   17.04.2026
Виктория Яковенко
Об успехе частной ПВО в Харьковской области сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что группа частной ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на скорости 400+ км/ч.

«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов – более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Один из элементов этой системы – частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта – быстро масштабировать способности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения», — подчеркнул Федоров.

По его данным, сейчас на 19 предприятиях формируется частная группа ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей ПВО.

В планах – масштабировать проект.

Видео: Михаил Федоров

Читайте также: Везде неудачи? Машовец сказал, где на Харьковщине заблокировали и вытеснили РФ

Популярно
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
17.04.2026, 11:44
Без света останется один из районов Харькова в воскресенье: список улиц
Без света останется один из районов Харькова в воскресенье: список улиц
17.04.2026, 13:33
«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 
«Это единственный шанс» — благодаря чему Харьков может пережить зиму 
17.04.2026, 11:54
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, ситуация на фронте
17.04.2026, 15:04
Везде неудачи? Машовец сказал, где на Харьковщине заблокировали и вытеснили РФ
Везде неудачи? Машовец сказал, где на Харьковщине заблокировали и вытеснили РФ
17.04.2026, 14:05
Частная ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на Харьковщине – Федоров (видео)
Частная ПВО впервые сбила реактивный «Шахед» на Харьковщине – Федоров (видео)
17.04.2026, 15:27

Новости по теме:

10.04.2026
Женщины в розыске Харьковского ТЦК: министр обороны Федоров разобрался (видео)
30.03.2026
Частная ПВО уже сбила на Харьковщине несколько БпЛА – Федоров (видео)
27.01.2026
Звание «Герой Украины» присвоили командиру бригады «Ахиллес» Юрию Федоренко
14.01.2026
Рада таки проголосовала за назначение Федорова и Шмыгаля: подробности
13.01.2026
Ни министра обороны, ни министра энергетики: Федорова и Шмыгаля не назначили


