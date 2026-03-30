Частная ПВО уже сбила на Харьковщине несколько БпЛА – Федоров (видео)
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщает: запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему ПВО уже реализуется и дает первые результаты. В частности, успехи имеют на Харьковщине.
«Одна из компаний-участников проекта уже подготовила свою группу ПВО. По состоянию на сегодняшний день уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности «Shahed» и «Zala», — рассказал Федоров.
Он уточнил, что параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в министерстве обороны статус уполномоченного предприятия.
«Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате «Shahed». Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система», – объяснил министр обороны.
Видео: Михаил Федоров
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: министр обороны, Михаил Федоров, ппо, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 15:19;