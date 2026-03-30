Частная ПВО уже сбила на Харьковщине несколько БпЛА – Федоров (видео)

Фронт 15:19   30.03.2026
Виктория Яковенко
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщает: запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора в систему ПВО уже реализуется и дает первые результаты. В частности, успехи имеют на Харьковщине.

«Одна из компаний-участников проекта уже подготовила свою группу ПВО. По состоянию на сегодняшний день уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности «Shahed» и «Zala», — рассказал Федоров.

Он уточнил, что параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в министерстве обороны статус уполномоченного предприятия.

«Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате «Shahed». Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система», – объяснил министр обороны.

Видео: Михаил Федоров

