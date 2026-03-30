Приватна ППО вже збила на Харківщині кілька БпЛА – Федоров (відео)

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомляє: запущений Урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи ППО вже реалізується і дає перші результати. Зокрема, успіхи мають на Харківщині.

«Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala», – розповів Федоров.

Він уточнив, що паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.

«Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система», – пояснив міністр оборони.

