Live

Приватна ППО вже збила на Харківщині кілька БпЛА – Федоров (відео)

Фронт 15:19   30.03.2026
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомляє: запущений Урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи ППО вже реалізується і дає перші результати. Зокрема, успіхи мають на Харківщині.

«Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala», – розповів Федоров.

Він уточнив, що паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.

«Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система», – пояснив міністр оборони.

Відео: Михайло Федоров

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Приватна ППО вже збила на Харківщині кілька БпЛА – Федоров (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 15:19;

