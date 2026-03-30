Склад з ворожими БпЛА «Молния» знищили прикордонники на Харківщині (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники розтрощили ворожі склади дронів.

«У ході повітряного моніторингу оператори розвідувально-ударних БпЛА «СТРІКС» виявили замасковані локації зберігання безпілотників типу «Молния», які ворог готував для ударів по позиціях українських захисників та цивільній інфраструктурі Харківщини», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

За результатами вогневого ураження, знищено місця зберігання, підготовки та запуску ворожих дронів, а також ліквідовано склад із БпЛА.

Нагадаємо, 29 березня близько 19:00 Харків опинився під російським обстрілом. Росіяни вдарили по Слобідському району. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог випустив БпЛА типу “Молния”.