Склад з ворожими БпЛА «Молния» знищили прикордонники на Харківщині (відео)
Фото: ДПСУ
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники розтрощили ворожі склади дронів.
«У ході повітряного моніторингу оператори розвідувально-ударних БпЛА «СТРІКС» виявили замасковані локації зберігання безпілотників типу «Молния», які ворог готував для ударів по позиціях українських захисників та цивільній інфраструктурі Харківщини», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
За результатами вогневого ураження, знищено місця зберігання, підготовки та запуску ворожих дронів, а також ліквідовано склад із БпЛА.
Відео: ДПСУ
Нагадаємо, 29 березня близько 19:00 Харків опинився під російським обстрілом. Росіяни вдарили по Слобідському району. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог випустив БпЛА типу “Молния”.
Читайте також: На Куп’янському напрямку важче: Генштаб про бої в Харківській області
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: БпЛА Молнія, погранці, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 13:36;