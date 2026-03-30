На Куп’янському напрямку важче: Генштаб про бої в Харківській області

Вранці 30 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували тричі в районі Вільчі, Зибіного та Охрімівки.

Тим часом на Куп’янському – СОУ стримали 12 штурмів ворога біля Новоосиново, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Богуславки, Новоплатонівки та Борівської Андріївки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян: