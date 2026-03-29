Трагедія на залізниці: дитина загинула від удару струмом (фото)

У АТ «Укрзалізниця» повідомили, що кілька годин тому сталася трагедія. Троє неповнолітніх залізли на дах одного з неробочих вагонів, коли їх вдарило струмом.

Ділянку екстрено знеструмили, на місце приїхали рятувальники, які з численними опіками передали двох підлітків, що вижили, лікарям. Третього потерпілого врятувати не вдалося.

“Контактна мережа має напругу понад 27 000 вольт. Навіть без дотику, на відстані 1–1,5 м, може виникнути електрична дуга, що вражає людину. Температура — до 15 000 °C”, – акцентували залізничники.

Тим часом у ДСНС Києва уточнили: інформацію про те, що трапилося, в Солом’янському районі Києва отримали о 17:23.

“По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні. Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з’ясування обставин трагічного випадку“, – додали рятувальники.

Зважаючи на це, залізничники закликали батьків провести з дітьми профілактичну бесіду і пояснити їм, чому такі розваги можуть призвести до непоправних наслідків.