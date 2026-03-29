Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі

Суспільство 18:35   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 29 березня, на позачерговій сесії міськради в Харкові запровадили нову традицію, передає пресслужба мерії. Рішення ухвалили, внісши зміни до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2026-2030 роки».

Відтепер під час виписки кожному новонародженому вручатимуть пам’ятну медаль. Планується, що це стане частиною програми підтримки сімей, які, попри війну, залишаються в Харкові.

Для багатьох сімей вона стане першою родинною реліквією, яка зберігатиметься як пам’ять про подію народження дитини саме в Харкові. У складні часи така відзнака демонструє стійкість громади та віру в майбутнє міста“, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: «Не хочу розкривати секрети»: Терехов про встановлення ядерних міні-реакторів

Популярно
Харків знову під ударом – атакують БпЛА
Харків знову під ударом – атакують БпЛА
29.03.2026, 19:05
Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі
Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі
29.03.2026, 18:35
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
29.03.2026, 17:15
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
29.03.2026, 14:50
На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00
На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00
29.03.2026, 16:13
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, удар по місту
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, удар по місту
29.03.2026, 18:40

Новини за темою:

15.03.2026
Срібло Паралімпіади-2026 виграла харків’янка Людмила Ляшенко
05.12.2025
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
26.02.2025
Винагороди отримають призери «Ігор Нескорених-2025» з Харківщини
19.08.2024
Понад 50 прикордонників, що захищали Вовчанськ на Харківщині, нагородили
19.06.2023
Чемпіонкою з армреслінгу стала Вікторія Ілюшина з Харкова


Якщо вам цікава новина: «Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
