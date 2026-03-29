Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі
Фото: ХМР
Сьогодні, 29 березня, на позачерговій сесії міськради в Харкові запровадили нову традицію, передає пресслужба мерії. Рішення ухвалили, внісши зміни до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2026-2030 роки».
Відтепер під час виписки кожному новонародженому вручатимуть пам’ятну медаль. Планується, що це стане частиною програми підтримки сімей, які, попри війну, залишаються в Харкові.
“Для багатьох сімей вона стане першою родинною реліквією, яка зберігатиметься як пам’ять про подію народження дитини саме в Харкові. У складні часи така відзнака демонструє стійкість громади та віру в майбутнє міста“, – йдеться у повідомленні.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 18:35;