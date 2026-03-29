Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі

Сьогодні, 29 березня, на позачерговій сесії міськради в Харкові запровадили нову традицію, передає пресслужба мерії. Рішення ухвалили, внісши зміни до Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2026-2030 роки».

Відтепер під час виписки кожному новонародженому вручатимуть пам’ятну медаль. Планується, що це стане частиною програми підтримки сімей, які, попри війну, залишаються в Харкові.

“Для багатьох сімей вона стане першою родинною реліквією, яка зберігатиметься як пам’ять про подію народження дитини саме в Харкові. У складні часи така відзнака демонструє стійкість громади та віру в майбутнє міста“, – йдеться у повідомленні.