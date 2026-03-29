Новорожденные в Харькове теперь будут получать медали

Общество 18:35   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 29 марта, на внеочередной сессии горсовета в Харькове ввели новую традицию, передает пресс-служба мэрии. Решение приняли, внеся изменение в Комплексную программу «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2026-2030 годы».

Отныне во время выписки каждому новорожденному будут вручать памятную медаль. Планируется, что это станет частью программы поддержки семей, которые, несмотря на войну, остаются в Харькове.

«Для многих семей она станет первой семейной реликвией, которая будет храниться как память о событии рождения ребенка именно в Харькове. В сложные времена такое отличие демонстрирует устойчивость громады и веру в будущее города», – говорится в сообщении.

Стало известно, когда в Харькове планируют завершить отопительный сезон
Сегодня 29 марта 2026: какой праздник и день в истории
Об опасной погоде в Харькове и области предупреждают синоптики – что ожидается
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
Харьков вновь под ударом – атакуют БпЛА
Если вам интересна новость: «Новорожденные в Харькове теперь будут получать медали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

