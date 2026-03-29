Новорожденные в Харькове теперь будут получать медали
Фото: ХГС
Сегодня, 29 марта, на внеочередной сессии горсовета в Харькове ввели новую традицию, передает пресс-служба мэрии. Решение приняли, внеся изменение в Комплексную программу «Инновации в приоритетных направлениях развития отрасли здравоохранения г. Харькова на 2026-2030 годы».
Отныне во время выписки каждому новорожденному будут вручать памятную медаль. Планируется, что это станет частью программы поддержки семей, которые, несмотря на войну, остаются в Харькове.
«Для многих семей она станет первой семейной реликвией, которая будет храниться как память о событии рождения ребенка именно в Харькове. В сложные времена такое отличие демонстрирует устойчивость громады и веру в будущее города», – говорится в сообщении.
Популярно
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новорожденные в Харькове теперь будут получать медали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 18:35;