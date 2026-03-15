Серебро Паралимпиады-2026 выиграла харьковчанка Людмила Ляшенко
Спортсменка из Харьковской области Людмила Ляшенко в составе национальной сборной Украины заняла второе место на Паралимпийских играх-2026 в лыжной эстафете, сообщает ХОВА.
В гонке участвовали 10 команд. Украину представляли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко. Каждый из них преодолел дистанцию в 2,5 километра.
Украинская команда сражалась за первое место. На финальном этапе Людмила Ляшенко долгое время сохраняла лидерство, однако на последних метрах дистанции уступила спортсменке из США. И сборная Украины финишировала второй с отставанием в 12,5 секунд.
Это серебро стало 17-й медалью для сборной Украины на Паралимпийских играх-2026. В наработке украинских спортсменов — три золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.
Категории: Спорт, Харьков; Теги: второе место, лыжи, медаль, параолимпиада, серебро;
Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 15:59;