Серебро Паралимпиады-2026 выиграла харьковчанка Людмила Ляшенко

Спортсменка из Харьковской области Людмила Ляшенко в составе национальной сборной Украины заняла второе место на Паралимпийских играх-2026 в лыжной эстафете, сообщает ХОВА.

В гонке участвовали 10 команд. Украину представляли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко. Каждый из них преодолел дистанцию ​​в 2,5 километра.

Украинская команда сражалась за первое место. На финальном этапе Людмила Ляшенко долгое время сохраняла лидерство, однако на последних метрах дистанции уступила спортсменке из США. И сборная Украины финишировала второй с отставанием в 12,5 секунд.

Это серебро стало 17-й медалью для сборной Украины на Паралимпийских играх-2026. В наработке украинских спортсменов — три золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.

