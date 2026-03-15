Live

Серебро Паралимпиады-2026 выиграла харьковчанка Людмила Ляшенко

Спорт 15:59   15.03.2026
Оксана Якушко
Спортсменка из Харьковской области Людмила Ляшенко в составе национальной сборной Украины заняла второе место на Паралимпийских играх-2026 в лыжной эстафете, сообщает ХОВА. 

В гонке участвовали 10 команд. Украину представляли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко. Каждый из них преодолел дистанцию ​​в 2,5 километра.

Украинская команда сражалась за первое место. На финальном этапе Людмила Ляшенко долгое время сохраняла лидерство, однако на последних метрах дистанции уступила спортсменке из США. И сборная Украины финишировала второй с отставанием в 12,5 секунд.

Это серебро стало 17-й медалью для сборной Украины на Паралимпийских играх-2026. В наработке украинских спортсменов — три золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.

Читайте также: Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове

Популярно
Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой, фронт
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко
Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

