Более 50 пограничников, защищавших Волчанск на Харьковщине, наградили (фото)

Более 50 пограничников, отличившихся в боях на Волчанском направлении, получили награды, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Все награжденные – бойцы 7 пограничного Карпатского отряда быстрого реагирования «Шквал».

Воинов наградили наградами Президента Украины «За оборону Украины», наградами им. Короля Даниила Галицкого, медалями «Ветеран службы», ведомственными наградами «За мужество в охране границы» и «Отличный пограничник».