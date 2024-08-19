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Более 50 пограничников, защищавших Волчанск на Харьковщине, наградили (фото)

Общество 22:14   19.08.2024
Оксана Якушко
Более 50 пограничников, защищавших Волчанск на Харьковщине, наградили (фото) Фото: Государственная пограничная служба Украины

Более 50 пограничников, отличившихся в боях на Волчанском направлении, получили награды, сообщила Государственная пограничная служба Украины. 

Все награжденные – бойцы 7 пограничного Карпатского отряда быстрого реагирования «Шквал».

Воинов наградили наградами Президента Украины «За оборону Украины», наградами им. Короля Даниила Галицкого, медалями «Ветеран службы», ведомственными наградами «За мужество в охране границы» и «Отличный пограничник».

Фото: Государственная пограничная служба Украины

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 22:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 50 пограничников, отличившихся в боях на Волчанском направлении, получили награды, сообщила Государственная пограничная служба Украины. ".