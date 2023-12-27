Пушистые нацгвардейцы получили медали за службу на въездах в Харьков (фото)

Медали и грамоты кинологам 5-й Слобожанской бригады НГУ и их пушистым питомцам вручили возле Зеркальной струи в центре Харькова.

В преддверии Нового года наградили семь служебных собак. Согласно приказу командующего НГУ Александра Пивненко они получили медали «За преданную службу» 1, 2 и 3 степеней, сообщается на Facebook-странице бригады.

Кинологи же были удостоены грамот и благодарностей начальника Восточного территориального управления НГУ.



Фото: 5-я Слобожанская бригада

Как отмечают в бригаде, нацгвардейцы и их собаки несут службу на блокпостах на въездах в Харьков. В течение 2023 года они обнаружили в автомобилях нарушителей 17 единиц огнестрельного оружия, среди которых автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, более 24 тысяч патронов, 111 гранат, почти 5,5 кг тротила, четыре РПГ и более 1 кг наркотических средств.