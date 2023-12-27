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Пушистые нацгвардейцы получили медали за службу на въездах в Харьков (фото)

Общество 11:39   27.12.2023
Елена Нагорная
Пушистые нацгвардейцы получили медали за службу на въездах в Харьков (фото) Фото: 5-я Слобожанская бригада

Медали и грамоты кинологам 5-й Слобожанской бригады НГУ и их пушистым питомцам вручили возле Зеркальной струи в центре Харькова.

В преддверии Нового года наградили семь служебных собак. Согласно приказу командующего НГУ Александра Пивненко они получили медали «За преданную службу» 1, 2 и 3 степеней, сообщается на Facebook-странице бригады.

Кинологи же были удостоены грамот и благодарностей начальника Восточного территориального управления НГУ.


Фото: 5-я Слобожанская бригада

Как отмечают в бригаде, нацгвардейцы и их собаки несут службу на блокпостах на въездах в Харьков. В течение 2023 года они обнаружили в автомобилях нарушителей 17 единиц огнестрельного оружия, среди которых автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, более 24 тысяч патронов, 111 гранат, почти 5,5 кг тротила, четыре РПГ и более 1 кг наркотических средств.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 11:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медали и грамоты кинологам 5-й Слобожанской бригады НГУ и их пушистым питомцам вручили возле Зеркальной струи в центре Харькова.".