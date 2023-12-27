Пушистые нацгвардейцы получили медали за службу на въездах в Харьков (фото)
Медали и грамоты кинологам 5-й Слобожанской бригады НГУ и их пушистым питомцам вручили возле Зеркальной струи в центре Харькова.
В преддверии Нового года наградили семь служебных собак. Согласно приказу командующего НГУ Александра Пивненко они получили медали «За преданную службу» 1, 2 и 3 степеней, сообщается на Facebook-странице бригады.
Кинологи же были удостоены грамот и благодарностей начальника Восточного территориального управления НГУ.
Фото: 5-я Слобожанская бригада
Как отмечают в бригаде, нацгвардейцы и их собаки несут службу на блокпостах на въездах в Харьков. В течение 2023 года они обнаружили в автомобилях нарушителей 17 единиц огнестрельного оружия, среди которых автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, более 24 тысяч патронов, 111 гранат, почти 5,5 кг тротила, четыре РПГ и более 1 кг наркотических средств.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кинологи, нацгвардия, НГУ, слобожанская бригада, собаки;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 11:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медали и грамоты кинологам 5-й Слобожанской бригады НГУ и их пушистым питомцам вручили возле Зеркальной струи в центре Харькова.".