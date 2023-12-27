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Пухнасті нацгвардійці отримали медалі за службу на в’їздах до Харкова (фото)

Суспільство 11:39   27.12.2023
Олена Нагорна
Пухнасті нацгвардійці отримали медалі за службу на в’їздах до Харкова (фото)

Медалі та грамоти кінологам 5-ї Слобожанської бригади НГУ та їхнім пухнастим вихованцям вручили біля Дзеркального струменя в центрі Харкова.

Напередодні Нового року нагородили сімох службових собак. Згідно з наказом командувача НГУ Олександра Півненка вони отримали медалі “За віддану службу” 1, 2 та 3 ступенів, повідомляється на фейсбук-сторінці бригади.

Кінологи ж були відзначені грамотами та подяками начальника Східного територіального управління НГУ.

Як зазначають у бригаді, нацгвардійці та їхні собаки несуть службу на блокпостах на в’їздах до Харкова. Протягом 2023 року вони виявили в автомобілях порушників 17 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати Калашнікова та пістолети Макарова, понад 24 тисячі набоїв, 111 гранат, майже 5,5 кг тротилу, чотири РПГ та понад 1 кг наркотичних засобів.

Читайте також: Міни, гранати і набої: знахідки пухнастих нацгвардійців на в’їздах до Харкова

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 11:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медалі та нагороди кінологам 5-ї Слобожанської бригади НГУ та їхнім пухнастим вихованцям вручили біля Дзеркального струменя в центрі Харкова.".