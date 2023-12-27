Пухнасті нацгвардійці отримали медалі за службу на в’їздах до Харкова (фото)
Медалі та грамоти кінологам 5-ї Слобожанської бригади НГУ та їхнім пухнастим вихованцям вручили біля Дзеркального струменя в центрі Харкова.
Напередодні Нового року нагородили сімох службових собак. Згідно з наказом командувача НГУ Олександра Півненка вони отримали медалі “За віддану службу” 1, 2 та 3 ступенів, повідомляється на фейсбук-сторінці бригади.
Кінологи ж були відзначені грамотами та подяками начальника Східного територіального управління НГУ.
Як зазначають у бригаді, нацгвардійці та їхні собаки несуть службу на блокпостах на в’їздах до Харкова. Протягом 2023 року вони виявили в автомобілях порушників 17 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати Калашнікова та пістолети Макарова, понад 24 тисячі набоїв, 111 гранат, майже 5,5 кг тротилу, чотири РПГ та понад 1 кг наркотичних засобів.
Читайте також: Міни, гранати і набої: знахідки пухнастих нацгвардійців на в’їздах до Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кинологи, нацгвардія, НГУ, слобожанская бригада, собаки;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пухнасті нацгвардійці отримали медалі за службу на в’їздах до Харкова (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 11:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медалі та нагороди кінологам 5-ї Слобожанської бригади НГУ та їхнім пухнастим вихованцям вручили біля Дзеркального струменя в центрі Харкова.".