Пухнасті нацгвардійці отримали медалі за службу на в’їздах до Харкова (фото)

Медалі та грамоти кінологам 5-ї Слобожанської бригади НГУ та їхнім пухнастим вихованцям вручили біля Дзеркального струменя в центрі Харкова.

Напередодні Нового року нагородили сімох службових собак. Згідно з наказом командувача НГУ Олександра Півненка вони отримали медалі “За віддану службу” 1, 2 та 3 ступенів, повідомляється на фейсбук-сторінці бригади.

Кінологи ж були відзначені грамотами та подяками начальника Східного територіального управління НГУ.

Як зазначають у бригаді, нацгвардійці та їхні собаки несуть службу на блокпостах на в’їздах до Харкова. Протягом 2023 року вони виявили в автомобілях порушників 17 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати Калашнікова та пістолети Макарова, понад 24 тисячі набоїв, 111 гранат, майже 5,5 кг тротилу, чотири РПГ та понад 1 кг наркотичних засобів.