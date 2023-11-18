Міни, гранати і набої: знахідки пухнастих «нацгвардійців» на в’їзді до Харкова

Службові собаки НГУ запобігли низці фактів нелегального провезення до Харкова зброї, вибухівки, боєприпасів та наркотичних речовин на блок-постах.

Зокрема, ввечері 5 листопада службовий собака Ірбіс виявив у вантажному відділенні автомобіля Mercedes Sprinter два порохові заряди, корпуси мін МОН-50 та МОН-90, повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

Зранку 6 листопада гвардієць кінолог зі службовим собакою Амореком в салоні автомобіля Volkswagen Golf виявили біля водійського сидіння п’ять грамів речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору.

«Того ж дня була зупинена для перевірки автівка Renault master. Під час огляду транспортного засобу кінолог зі службовим собакою Мальтою виявили в салоні автомобіля в особистих речах пасажира 73 набої калібру 5,45; 6 набоїв калібру 7,62», – зазначили нацгвардійці.

8 листопада собака Аморек виявив в салоні авто в особистих речах пасажира: 333 набої калібру 5,45 та 30 набоїв калібру 7,62.

11 числа в автомобілі Volkswagen Transporter виявили 30 грамів канабісу.

А 12 листопада у салоні Volkswagen Passat собака Аморек знайшлов: 600 штук набоїв 7,62, гранату Ф-1, 4 штуки набоїв 23 мм та гранатомет.

Порушників передали слідчим Нацполіції. Правоохоронці відкрили справи за статтями 263 та 309 ККУ.