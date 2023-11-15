Харківські нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів. Що казали росіяни
На Запорізькому напрямку нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, взяли в полон чотирьох військових армії РФ.
Як розповіли у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ, окупанти потрапили в полон, коли спробували відновити втрачені позиції.
Троє полонених – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ РФ. Двоє з них — контрактники.
«Полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від «нацистів» та звільняти «свої» землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали», – зазначили нацгвардійці.
Один з полонених також розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого його відправили на «яму». Він також додав, що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення.
«За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій «спецоперації» строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії», – додали в НГУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Запорожское, направление, нацгвардецы, НГУ, окупанти, плен;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Запорізькому напрямку нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, взяли в полон чотирьох військових армії РФ.".