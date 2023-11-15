Харьковские нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов (фото)
На Запорожском направлении нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», которая дислоцируется в Харькове, взяли в плен четыре военных армии РФ.
Как рассказали в Восточном оперативно-территориальном объединении НГУ, оккупанты попали в плен, когда пытались восстановить утраченные позиции.
Трое пленных – из 136-й отдельной мотострелковой бригады РФ, еще один – из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск РФ. Двое из них – контрактники.
«Пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от нацистов и освобождать свои земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше года, и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали», — отметили нацгвардейцы.
Один из пленных также рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего его отправили на «яму». Он также добавил, что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения.
«По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой «спецоперации» сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, обещая перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии», — добавили в НГУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Запорожское, направление, нацгвардецы, НГУ, оккупанты, окупанти, плен;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Запорожском направлении нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», которая дислоцируется в Харькове, взяли в плен четыре военных армии РФ.".