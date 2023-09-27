Харьковские нацгвардейцы скорректировали удар HIMARS по технике врага

Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, 24 сентября с помощью беспилотников скорректировали удар HIMARS по российским РСЗО «Град» и складу БК на Запорожском направлении.

«В результате корректировки и предоставленных целеуказаний Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы «HIMARS», в результате удара цель была уничтожена», — сообщили в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.