Харьковские нацгвардейцы скорректировали удар HIMARS по технике врага
Фото: Восточное ОТО Нацгвардии Украины
Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, 24 сентября с помощью беспилотников скорректировали удар HIMARS по российским РСЗО «Град» и складу БК на Запорожском направлении.
«В результате корректировки и предоставленных целеуказаний Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы «HIMARS», в результате удара цель была уничтожена», — сообщили в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.
Читайте также: Как военным РФ не дали обустроить огневые позиции на Харьковщине (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковские нацгвардейцы скорректировали удар HIMARS по технике врага»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 12:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, 24 сентября с помощью беспилотников скорректировали удар HIMARS по российским РСЗО «Град» и складу БК на Запорожском направлении.".