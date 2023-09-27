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Харьковские нацгвардейцы скорректировали удар HIMARS по технике врага

Общество 12:22   27.09.2023
Виктория Яковенко
Харьковские нацгвардейцы скорректировали удар HIMARS по технике врага Фото: Восточное ОТО Нацгвардии Украины

Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, 24 сентября с помощью беспилотников скорректировали удар HIMARS по российским РСЗО «Град» и складу БК на Запорожском направлении.

«В результате корректировки и предоставленных целеуказаний Силами обороны было нанесено огневое поражение по цели с помощью артиллерийской системы «HIMARS», в результате удара цель была уничтожена», — сообщили в пресс-службе Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацгвардейцы из 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», дислоцирующейся в Харькове, 24 сентября с помощью беспилотников скорректировали удар HIMARS по российским РСЗО «Град» и складу БК на Запорожском направлении.".