Харківські нацгвардійці скоригували удар HIMARS по техніці й складу БК ворога

Нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, 24 вересня за допомогою безпілотників скоригували удар HIMARS по російських РСЗВ «Град» та складу БК на Запорізькому напрямку.

«В результаті корегування і наданих цілевказівок Силами оборони було нанесено вогневе ураження по цілі за допомогою артилерійської системи «HIMARS», в результаті удару ціль була знищена», – повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.