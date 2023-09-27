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Харківські нацгвардійці скоригували удар HIMARS по техніці й складу БК ворога

Суспільство 12:22   27.09.2023
Вікторія Яковенко
Харківські нацгвардійці скоригували удар HIMARS по техніці й складу БК ворога Фото: Східное оперативно-територіальне об’єднання НГУ

Нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, 24 вересня за допомогою безпілотників скоригували удар HIMARS по російських РСЗВ «Град» та складу БК на Запорізькому напрямку.

«В результаті корегування і наданих цілевказівок Силами оборони було нанесено вогневе ураження по цілі за допомогою артилерійської системи «HIMARS», в результаті удару ціль була знищена», – повідомили у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 12:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардійці з 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», що дислокується в Харкові, 24 вересня за допомогою безпілотників скоригували удар HIMARS по російських РСЗВ «Град» та складу БК на Запорізькому напрямку.".