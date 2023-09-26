Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)

Мінометники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу днями завдали успішного удару по скупченню окупантів на Харківському напрямку.

Бійці повітряної розвідки 15-го мобільного прикордонного загону виявили російських піхотинців, які облаштовували вогневі позиції, повідомляють у підрозділі.

“По заданих координатах вдарив мінометний розрахунок та розніс окупантів на шматки. І так буде з кожним окупантом”, – наголосили у бригаді.

Відео: “Сталевий кордон”

Нагадаємо, сьогодні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі.