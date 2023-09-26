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Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)

Суспільство 22:05   26.09.2023
Олена Нагорна
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)

Мінометники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу днями завдали успішного удару по скупченню окупантів на Харківському напрямку.

Бійці повітряної розвідки 15-го мобільного прикордонного загону виявили російських піхотинців, які облаштовували вогневі позиції, повідомляють у підрозділі.

“По заданих координатах вдарив мінометний розрахунок та розніс окупантів на шматки. І так буде з кожним окупантом”, – наголосили у бригаді.

Відео: “Сталевий кордон”

Нагадаємо, сьогодні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 22:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінометники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу днями завдали успішного удару по скупченню окупантів на Харківському напрямку.".