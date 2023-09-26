Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
Мінометники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу днями завдали успішного удару по скупченню окупантів на Харківському напрямку.
Бійці повітряної розвідки 15-го мобільного прикордонного загону виявили російських піхотинців, які облаштовували вогневі позиції, повідомляють у підрозділі.
“По заданих координатах вдарив мінометний розрахунок та розніс окупантів на шматки. І так буде з кожним окупантом”, – наголосили у бригаді.
Відео: “Сталевий кордон”
Нагадаємо, сьогодні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 22:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінометники бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу днями завдали успішного удару по скупченню окупантів на Харківському напрямку.".