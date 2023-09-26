Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ

Події 08:34   26.09.2023
Оксана Горун
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі.

“Це фактично територія поряд із кордоном з країною-агресором і поряд із лінією фронту. Це фактично “сіра” зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади “Сталевий кордон”. Але під час моніторингу наші хлопці зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території РФ поряд з українським кордоном, але власне перейшли лінію кордону й почали облаштовувати свої позиції на нашій території. Тому одразу були вжиті необхідні заходи, працювали снайпери, інші засоби ураження, щоб вибити ворога з території України, й нам це вдалося. Повністю та територія в Куп’янському районі – на стику кордону та лінії фронту – тепер під контролем наших воїнів“, – прокоментував Демченко події в етері нацмарафону.

Напередодні бригада “Сталевий кордон” повідомляла, що українські воїни дочекалися, коли на території України на “нових позиціях” зібралося близько 15 військових РФ. Кілька загарбників ліквідували снайпери, інші кинулися тікати – Сили оборони відкрили по них вогонь з танків і мінометів навздогін.

Читайте також:  Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині, але не наступала — Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головною з науки та освіти на Харківщині стала професорка ХНУВС
Головною з науки та освіти на Харківщині стала професорка ХНУВС
26.09.2023, 22:45
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
26.09.2023, 22:05
Висока ймовірність обстрілів: Харківщина готується до зими в посиленому режимі
Висока ймовірність обстрілів: Харківщина готується до зими в посиленому режимі
26.09.2023, 21:42
Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” став батальйоном
Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” став батальйоном
26.09.2023, 21:16
Жителів Харківщини попередили про звуки пострілів: де буде «гучно»
Жителів Харківщини попередили про звуки пострілів: де буде «гучно»
26.09.2023, 11:07

Новини за темою:

11:53
В Україні у США є партнер, який лідирує на полі бою
11:24
“Скепсис” щодо допомоги Україні – не мейнстрім у США – Кулеба
08:34
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
08:01
Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині, але не наступала – Генштаб
07:32
“Україна може виграти цю війну військовим шляхом” – ISW повідомив, що потрібно

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі".