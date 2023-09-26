Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі.
“Це фактично територія поряд із кордоном з країною-агресором і поряд із лінією фронту. Це фактично “сіра” зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади “Сталевий кордон”. Але під час моніторингу наші хлопці зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території РФ поряд з українським кордоном, але власне перейшли лінію кордону й почали облаштовувати свої позиції на нашій території. Тому одразу були вжиті необхідні заходи, працювали снайпери, інші засоби ураження, щоб вибити ворога з території України, й нам це вдалося. Повністю та територія в Куп’янському районі – на стику кордону та лінії фронту – тепер під контролем наших воїнів“, – прокоментував Демченко події в етері нацмарафону.
Напередодні бригада “Сталевий кордон” повідомляла, що українські воїни дочекалися, коли на території України на “нових позиціях” зібралося близько 15 військових РФ. Кілька загарбників ліквідували снайпери, інші кинулися тікати – Сили оборони відкрили по них вогонь з танків і мінометів навздогін.
Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині, але не наступала — Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі".