Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив подробиці подій, що сталися днями біля держкордону РФ та України в Куп’янському районі. Там група окупантів перейшла кордон і почала будувати бліндажі.

“Це фактично територія поряд із кордоном з країною-агресором і поряд із лінією фронту. Це фактично “сіра” зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади “Сталевий кордон”. Але під час моніторингу наші хлопці зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території РФ поряд з українським кордоном, але власне перейшли лінію кордону й почали облаштовувати свої позиції на нашій території. Тому одразу були вжиті необхідні заходи, працювали снайпери, інші засоби ураження, щоб вибити ворога з території України, й нам це вдалося. Повністю та територія в Куп’янському районі – на стику кордону та лінії фронту – тепер під контролем наших воїнів“, – прокоментував Демченко події в етері нацмарафону.

Напередодні бригада “Сталевий кордон” повідомляла, що українські воїни дочекалися, коли на території України на “нових позиціях” зібралося близько 15 військових РФ. Кілька загарбників ліквідували снайпери, інші кинулися тікати – Сили оборони відкрили по них вогонь з танків і мінометів навздогін.