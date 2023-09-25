Росіян, які хотіли укріпитися на Харківщині, вибили за межі України

У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили спроби росіян укріпитися. Прикордонники разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.

«Будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону», – повідомили в телеграм-каналі «Сталевого кордону».

Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько 15 військових РФ. Після цього, кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли окупанти почали тікати з території України, Сили оборони відкрили вогонь із танків та мінометів.