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Росіян, які хотіли укріпитися на Харківщині, вибили за межі України

Події 11:47   25.09.2023
Вікторія Яковенко
Росіян, які хотіли укріпитися на Харківщині, вибили за межі України

У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили спроби росіян укріпитися. Прикордонники разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.

«Будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону», – повідомили в телеграм-каналі «Сталевого кордону».

Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько 15 військових РФ. Після цього, кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли окупанти почали тікати з території України, Сили оборони відкрили вогонь із танків та мінометів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили спроби росіян укріпитися. Прикордонники разом з бійцями ЗСУ витіснили окупантів за межі України.".