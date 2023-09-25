Перша атака на Куп’янсько-Лиманському напрямку за довгий час – дані ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ не досягла підтверджених успіхів на Куп’янсько-Лиманському напрямку, але активність там уже є.

“Російські війська 24 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ, Сватове, Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ в районі Білогорівки Донецької області (33 км на південь від Кремінної). Офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська продовжують перекидати резерви на Куп’янський та Лиманський напрямки, і зазначив, що російська атака під Білогорівкою стала першою російською атакою на цих напрямках “за довгий час”, – повідомили аналітики ISW.

Водночас вони відзначили повідомлення російських військових пропагандистів, які продовжують “знаходити” якісь успіхи свого війська. Зокрема, минулої доби так звані “військові блогери” заявляли про нібито взяті під контроль українські позиції в районі Синьківки та Петропавлівки під Куп’янськом, а також Новоєгорівки Луганської області. Однак жодних підтверджень цьому немає.